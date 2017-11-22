На ряде дорог Армении идет снег
По положению на 09:30 22-го ноября, в Гюмри, Маралике, Артике, Ащоцке, Абовяне, Раздане, Аштараке, Апаране, Арагаце, Талине, Ванадзоре, Спитаке, Степанаване, Туманяне, Ташире, Севане и на поворотах Дилижана идет снег. Все дороги на территории Армении отрыты для движения транспорта. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта Армении. Ведется расчистка дорог и посыпание их солью и песком.Рекомендуется ездить исключительно с зимними покрышками.
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