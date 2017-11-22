Бако Саакян вручил медаль «Благодарность» мэру Вилербана

21 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил французский город Вилербан и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию Дней Арцаха во Франции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

В своем слове Президент Саакян отметил, что Франция для армян - братская страна, а народ Франции - братский народ, добавив, что подобное отношение формировалось в течение веков и подтверждается конкретными примерами."Франция стала второй родиной для сотен тысяч армян, здесь были созданы благоприятные условия для их самовыражения, свободной и благополучной жизни. И не случайно армяне Франции дали миру целое созвездие известных личностей, которые обогатили не только армянскую, но и французскую и мировую культуру, науку, спорт и другие сферы", - подчеркнул в своем выступлении Президент Республики Арцах.Глава государства назвал символичным официальное открытие Дней Арцаха в городе Вилербан, в котором живет большая армянская община и который поддерживает тесные связи с Арцахом.Бако Саакян выразил признательность автору и организаторам фотовыставки об Арцахе за представление страны в своеобразной манере, добавив, что работы выполнены на столь высоком уровне, что, предоставляя незнакомому человеку возможность ознакомиться с Арцахом, его природой, историей, культурой, людьми и их внутренним миром, пробуждают интерес и желание обязательно посетить республику.В ходе мероприятия Президент Саакян вручил медаль "Благодарность" мэру Вилербана Жан Полю Брету и выразил признательность ему и всем сотрудникам мэрии за проделанную ими работу, отметив ее важность с политической, моральной, правовой, культурной, гуманитарной и других точек зрения.Глава государства выразил уверенность, что двусторонние отношения со временем лишь окрепнут, будут расширяться и углубляться.