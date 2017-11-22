Предстоящие новости: 22.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 22-го ноября, в управлении по связям с общественностью полиции Армении состоится пресс-конференция руководства Дорожной полиции Армении.

Сегодня, 22-го ноября, состоятся пресс-конференции политолога Александра Искандаряна, политолога Сергея Шакарянца, руководителя центра «Модус вивенди» Ара Папяна. Они обсудят визит Лаврова в Армению.

Сегодня, 22-го ноября, состоится пресс-конференция худрука ансамбля «Карин» Гагика Гиносяна, члена инициативы «Переименование улиц и других объектов» Тиграна Мартиросяна и активиста Гегама Оганяна., посвященная 75-летию Леонида Азгалсяна и переименованию улицы Ленинградян в его честь.

В Ереване состоится конференция на тему «Предотвращение и противодействие преступлениям на почве ненависти против христиан и членов других религиозных групп: перспективы в ОБСЕ и за ее пределами».

В Министерстве диаспоры Армении состоится пресс-конференция, посвященная концерту «Вместе с моими героями с тоской».

Сегодня, 22-го ноября, состоится пресс-конференция первого заместителя Госкомитета по туризму Мехака Апресяна, ректора Армянского института туризма Роберта Минасяна и научного сотрудника Института археологии и этнографии НАН Армении Бориса Гаспаряна.

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