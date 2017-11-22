Европейские индексы выросли - 21-11-17

МОСКВА, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.83% и составил 13167.54 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.48% и составил 5366.15 пункта, британский FTSE вырос на 0.30% и составил 7411.34 пункта, российский MICEX вырос на 1.19% и составил 2155.82 пункта, а RTSI вырос на 1.50% и составил 1146.08 пункта.