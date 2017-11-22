Европейские индексы выросли - 21-11-17
МОСКВА, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.83% и составил 13167.54 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.48% и составил 5366.15 пункта, британский FTSE вырос на 0.30% и составил 7411.34 пункта, российский MICEX вырос на 1.19% и составил 2155.82 пункта, а RTSI вырос на 1.50% и составил 1146.08 пункта.
- 09:55 Президент Грузии не исключает переизбрания на второй срок
- 09:53 Трамп заявил, что у него с Путиным состоялся "замечательный разговор"
- 08:51 Европейские индексы выросли - 21-11-17
- 08:50 Американские индексы выросли - 21-11-17
- 08:49 Цены на цветные металлы - 21-11-17
- 08:48 Цены на драгоценные металлы - 21-11-17
- 08:46 Цены на нефть выросли - 21-11-17
- 21.11-21:04 Предстоящие на 22 ноября мероприятия
- 21.11-20:47 Путин и Трамп обсудили по телефону Сирию, КНДР и Украину
- 21.11-20:10 Президент Зимбабве подал в отставку
- 21.11-19:56 Глава МИД Армении принял участие в приеме в честь участников конференции БДИПЧ/ ОБСЕ и ОБСЕ
- 21.11-19:54 Премьер Ирака заявил о полном поражении "в военном плане" группировки ИГ
- 21.11-19:40 Президент Чехии подтвердил, что является противником санкций Евросоюза против России
- 21.11-19:19 Президент Армении в Дилижане участвовал в церемонии открытия образовательного комплекса имени Монте Мелконяна
- 21.11-18:59 Председатель Национального Собрания Республики Армения принял председателя Палаты представителей НС Республики Беларусь
- 21.11-17:55 Роухани и Маркон по телефону обсудили соглашение по иранскому атому
- 21.11-17:36 СМИ: больные чумой мадагаскарцы бегут из клиник из страха перед уколами
- 21.11-17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-11-17
- 21.11-17:29 Азиатские индексы - 21-11-17
- 21.11-17:26 Голая модель сходила в магазин в нарисованной одежде
- 21.11-17:20 Модель Victoria's Secret упала на подиуме во время показа
- 21.11-17:06 Индиец с 459 трубочками во рту попал в Книгу рекордов Гиннесса
- 21.11-17:02 Премьер-министр Армении принял посла Швейцарии
- 21.11-16:58 Премьер-министр Армении принял заместителя председателя Палаты представителей Национального Собрания Беларуси
- 21.11-16:53 Продукция пивного завода «Дилижан» конкурирует с импортным пивом
- 21.11-16:52 KFC выпустила палатку с защитой от интернета
- 21.11-16:46 Де Мистура примет участие в консультациях по Сирии в Эр-Рияде
- 21.11-16:38 Президент отправился с рабочим визитом в Тавушскую область
- 21.11-16:34 Райан Боатрайт удален из сборной Армении по баскетболу
- 21.11-16:22 Бако Саакян встретился с Франсуа Рошблуаном
- 21.11-16:15 Миллионы автомобилей оказались под угрозой взлома террористами
- 21.11-16:12 Названы лучшие обложки альбомов XXI века
- 21.11-16:05 Погашен новый почтовый блок с двумя марками, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и РФ
- 21.11-15:54 В Национальной библиотеке Вернадского открывается выставка: «Армянские иконы Украины»
- 21.11-15:31 Белорусские парламентарии посетили мемориал в Цицернакаберде
11:33, 16.11.2017
Просмотрели 1545 раз Европарламент принял резолюцию, признающую право народа Арцаха на самоопределение: азербайджанская провокация провалилась
12:45, 18.11.2017
Просмотрели 1293 раз Армения станет первой страной ЕАЭС и ОДКБ, подписавшей рамочное соглашение с ЕС - NewEurope
17:15, 18.11.2017
Просмотрели 1093 раз Известна повестка визита главы МИД РФ Лаврова в Армению
13:28, 15.11.2017
Просмотрели 913 раз Основное налоговое бремя должно быть возложено на крупный бизнес: министр финансов Армении Вардан Арамян
14:34, 16.11.2017
Просмотрели 911 раз Председатель НС Армении Ара Баблоян видит большой потенциал для развития сотрудничества между Арменией и Нидерландами