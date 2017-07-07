Предстоящие на 22 ноября мероприятия
21:04, Ноябрь 21, 2017
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- 21:04 Предстоящие на 22 ноября мероприятия
- 20:47 Путин и Трамп обсудили по телефону Сирию, КНДР и Украину
- 20:10 Президент Зимбабве подал в отставку
- 19:56 Глава МИД Армении принял участие в приеме в честь участников конференции БДИПЧ/ ОБСЕ и ОБСЕ
- 19:54 Премьер Ирака заявил о полном поражении "в военном плане" группировки ИГ
- 19:40 Президент Чехии подтвердил, что является противником санкций Евросоюза против России
- 19:19 Президент Армении в Дилижане участвовал в церемонии открытия образовательного комплекса имени Монте Мелконяна
- 18:59 Председатель Национального Собрания Республики Армения принял председателя Палаты представителей НС Республики Беларусь
- 17:55 Роухани и Маркон по телефону обсудили соглашение по иранскому атому
- 17:36 СМИ: больные чумой мадагаскарцы бегут из клиник из страха перед уколами
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-11-17
- 17:29 Азиатские индексы - 21-11-17
- 17:26 Голая модель сходила в магазин в нарисованной одежде
- 17:20 Модель Victoria's Secret упала на подиуме во время показа
- 17:06 Индиец с 459 трубочками во рту попал в Книгу рекордов Гиннесса
- 17:02 Премьер-министр Армении принял посла Швейцарии
- 16:58 Премьер-министр Армении принял заместителя председателя Палаты представителей Национального Собрания Беларуси
- 16:53 Продукция пивного завода «Дилижан» конкурирует с импортным пивом
- 16:52 KFC выпустила палатку с защитой от интернета
- 16:46 Де Мистура примет участие в консультациях по Сирии в Эр-Рияде
- 16:38 Президент отправился с рабочим визитом в Тавушскую область
- 16:34 Райан Боатрайт удален из сборной Армении по баскетболу
- 16:22 Бако Саакян встретился с Франсуа Рошблуаном
- 16:15 Миллионы автомобилей оказались под угрозой взлома террористами
- 16:12 Названы лучшие обложки альбомов XXI века
- 16:05 Погашен новый почтовый блок с двумя марками, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и РФ
- 15:54 В Национальной библиотеке Вернадского открывается выставка: «Армянские иконы Украины»
- 15:31 Белорусские парламентарии посетили мемориал в Цицернакаберде
- 15:30 Сербия останется нейтральной в военном плане, заявил Вучич
- 15:27 В США за 15 секунд снесли 70-тысячный стадион
- 15:23 В Бразилии полицейский застрелил грабителей, держа на руках маленького сына
- 15:18 50 человек погибли в результате атаки смертника в нигерийском городе Муби
- 15:05 Министерство транспорта Армении, в связи с погодными изменениями, будет работать в особом режиме
- 14:46 Армяно-российский диалог активно развивается: состоялась церемония открытия выставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и РФ
- 14:39 На съемках погиб оператор, снимавший "Шерлока" и "Игру престолов"
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