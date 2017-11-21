Путин и Трамп обсудили по телефону Сирию, КНДР и Украину

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили Сирию, Иран, Афганистан, КНДР и Украину. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об том сообщает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника Белого дома.

По словам собеседника агентства, беседа продолжалась около часа.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что телефонный разговор лидеров завершился.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков до разговора сообщал журналистам, что Путин может обсудить с американским коллегой ситуацию в Сирии и урегулирование корейской ядерной проблемы.