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Президент Зимбабве подал в отставку


Президент Зимбабве Роберт Мугабе во вторник подал в отставку.

"Я, Роберт Габриэль Мугабе, официально заявляю об отставке с поста президента Зимбабве, решение об этом вступает в силу немедленно", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, цитирует Reuters заявление Мугабе.



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