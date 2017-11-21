Президент Зимбабве подал в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе во вторник подал в отставку.

"Я, Роберт Габриэль Мугабе, официально заявляю об отставке с поста президента Зимбабве, решение об этом вступает в силу немедленно", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, цитирует Reuters заявление Мугабе.