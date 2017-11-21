Президент Чехии подтвердил, что является противником санкций Евросоюза против России

Президент Чехии Милош Земан подтвердил, что является противником санкций Евросоюза против России и ответных мер Москвы, передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».

"Вы хорошо знаете, что уже в течение долгого периода времени я являюсь их (санкций — ред.) противником. И это касается не только санкций ЕС против Российской Федерации, но и также санкций, предпринятых Российской Федерацией против ЕС", — заявил Земан по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Земан отметил рост экспорта и импорта, а также увеличение количества российских туристов, приезжающих в Чехию. "Это подтверждает, что вопреки всяческим санкциям экономическое сотрудничество развивается", — сказал Земан.