Председатель Национального Собрания Республики Армения принял председателя Палаты представителей НС Республики Беларусь

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 21 ноября принял председателя Палаты представителей НС Республики Беларусь Болеслава Пирштука и возглавляемую им длеегацию. Во встрече приняли также участие вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов и депутат НС Армении Гагик Меликян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Армении и НС Беларуси Эдуард Шармазанов представил спикеру парламента достигнутые на 10-м юбилейном заседании комиссии договоренности.

По словам Баблояна, дружба между армянским и белорусским народами имеет глубокие корни. Он придал большое значение роли парламентской дипломатии в расширении отношений между двумя странами. Глава парламента также коснулся эффективного сотрудничества в рамках международных структур.

Он отметил, что в сотрудничестве с ЕС Армения готова создать возможности для своих партнеров по ЕАЭС, открывая двери для новых контактов и эффективного сотрудничества.

По словам Ара Баблояна, две страны подписали около восьмидесяти контрактов и соглашений, в частности, с целью содействия сотрудничеству в таких областях, как экономика, торговля, наука, здравоохранение и сельское хозяйство. Платформа ЕАЭС открывает новые перспективы для государств-членов союза.

Болеслав Пирштук выразил благодарность за прием, а также высоко оценил заседание Межпарламентской комиссии, отметив, что, хотя экономическое сотрудничество не входит в парламентскую сферу, однако, велико желание содействовать активизации торгово-экономических связей.

Белорусский парламентарий особо подчеркнул важность сотрудничества в области совместных предприятий, животноводства и транспорта. Говоря о туризме, Болеслав Пирштук отметил, что необходимо информировать граждан, организовывать взаимные визиты.

Коснувшись перспектив развития сотрудничества, Болеслав Пирштук отметил, что необходимо дополнять друг друга, расширяя круг контактов и взаимодействия.