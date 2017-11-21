СМИ: больные чумой мадагаскарцы бегут из клиник из страха перед уколами

Борьба со вспышкой чумы на Мадагаскаре осложняется поведением пациентов, которые покидают лечебные учреждения из-за страха перед уколами. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

По словам охранников больниц, они регулярно ловят пациентов, которые пытаются сбежать от врачей. Одному человеку побег удался, но позже из-за плохого самочувствия он вернулся сам.

"Люди не привыкли к больницам…. Мало построить клиники, надо еще, чтобы люди в них ходили", — рассказал журналистам представитель ЮНИСЕФ Жан Бенуа-Манхес.

Так как в стране зафиксирована крайне опасная легочная форма чумы, один больной может заразить до 20 человек, предупреждают медики.

С начала октября жертвами чумы на Мадагаскаре стали свыше 140 человек, заразились и проходят лечение как минимум две тысячи.