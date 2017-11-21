Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-11-17

ЕРЕВАН, 21 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 21 ноября, курс доллара США сократился на 1.12 драмa и составил 483.66 драм. Курс евро сократился на 4.56 драмa и составил 567.24 драм. Курс российского рубля сократился на 0.04 драмa и составил 8.15 драм. Курс британского фунта сократился на 3.23 драмa и составил 640.22 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 17.48 драмa и составила 20000.45 драм. Цена серебра выросла на 0.32 драмa и составила 266.61 драм. Цена платины сократилась на 64.84 драмa и составила 14539.28 драм.