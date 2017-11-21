Модель Victoria's Secret упала на подиуме во время показа

Топ-модель Мин Си упала на подиуме во время ежегодного показа Victoria's Secret, который прошел в понедельник, 20 ноября, в Шанхае, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Во время своего выхода девушка поскользнулась и упала на колени. После падения модель улыбнулась, поправила наряд и с помощью другого ангела Victoria's Secret Жизель Оливейры закончила выход.

"Мне очень жаль, что я всех разочаровала. Спасибо всем за беспокойство. Будучи моделью на протяжении семи лет, я падала много раз… — написала Си на своей странице в китайской соцсети Weibo. — Но я знаю, что, как бы тяжело ни было, я должна встать и закончить свой выход. Я продолжу идти вперед".

Китайская топ-модель Мин Си родилась в Шанхае. Ей 27 лет, и в итоговых показах Victoria's Secret она участвует с 2013 года. Девушка сотрудничала с такими брендами, как Michael Kors, Diane Von Fürstenberg, Oscar de la Renta, Versace, Chanel.

Компания Victoria's Secret проводит ежегодные показы нижнего белья с 1995 года. За это время ангелами Victoria's Secret побывали многие модели — например Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Жизель Бюндхен, Хайди Клум, Тайра Бэнкс, Карли Клосс и многие другие.