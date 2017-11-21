Время в Ереване: 11:07:36,   21 Ноябрь

Индиец с 459 трубочками во рту попал в Книгу рекордов Гиннесса


Индиец Манодж Кумар Махарана (Manoj Kumar Maharana) сумел удержать во рту рекордное количество пластиковых трубочек для питья. Как передает Арменпресс, об этом сообщает UPI.

23-летний житель штата Орисса взял в рот 459 соломинок, а затем в течение десяти секунд держал их на весу без помощи рук. Достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Махарна поднял на 59 трубочек больше, чем британец Саймон Элмор (Simon Elmore), которому прежде принадлежал этот рекорд.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации