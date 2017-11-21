Индиец с 459 трубочками во рту попал в Книгу рекордов Гиннесса
Индиец Манодж Кумар Махарана (Manoj Kumar Maharana) сумел удержать во рту рекордное количество пластиковых трубочек для питья. Как передает Арменпресс, об этом сообщает UPI.
23-летний житель штата Орисса взял в рот 459 соломинок, а затем в течение десяти секунд держал их на весу без помощи рук. Достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Махарна поднял на 59 трубочек больше, чем британец Саймон Элмор (Simon Elmore), которому прежде принадлежал этот рекорд.
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