Индиец с 459 трубочками во рту попал в Книгу рекордов Гиннесса

Индиец Манодж Кумар Махарана (Manoj Kumar Maharana) сумел удержать во рту рекордное количество пластиковых трубочек для питья. Как передает Арменпресс, об этом сообщает UPI.

23-летний житель штата Орисса взял в рот 459 соломинок, а затем в течение десяти секунд держал их на весу без помощи рук. Достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Махарна поднял на 59 трубочек больше, чем британец Саймон Элмор (Simon Elmore), которому прежде принадлежал этот рекорд.