KFC выпустила палатку с защитой от интернета

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила в продажу тканевые туристические палатки с щитом Фарадея. Как передает Арменпресс, об этом во вторник, 21 ноября, сообщает HighSnobiety.

Устройство не пропускает электромагнитные волны, что заставляет всех, кто в нее войдет, отказаться от интернета и смартфона. Палатка серого цвета украшена фигурой полковника Сандерса, который обхватывает укрытие руками.

Информация о стоимости и возможностях покупки палатки пока не сообщается.

Щит или клетка Фарадея — устройство, изобретенное английским физиком и химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей.