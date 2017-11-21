Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в консультациях по Сирии в Эр-Рияде в рамках подготовки к запланированному на 28 ноября в Женеве восьмому раунду межсирийских переговоров.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Отделения ООН в Женеве Мишель Заккео.

Стаффан де Мистура "находится на пути в Саудовскую Аравию, где примет участие во встрече Эр-Рияд - 2", сказал он. "Спецпосланник отмечает, что проведение этой встречи соответствует положениям резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, и он надеется, что ее итоги могут стать полезным вкладом [в процесс урегулирования сирийского кризиса] накануне созыва восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве 28 ноября", - сказал Заккео.

Как сообщило ранее Анатолийское агентство, запланированная на 22-24 ноября в Эр-Рияде конференция основных оппозиционных групп Сирии с целью создания совместной делегации для переговоров в Женеве, отложена в связи с разногласиями между оппозиционными группировками, в результате которых ряд лидеров оппозиции, среди которых верховный руководитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП, "платформа Эр-Рияда") Рияд Хиджаб, накануне объявили о своей отставке. Как отмечает агентство, в случае согласия всех сторон встреча может пройти на следующей неделе. Точная дата конференции не приводится. Часть оппозиции уже прибыла в Эр-Рияд и обсудила спорные вопросы, расширенная встреча оппозиции состоится после устранения разногласий.

Хиджаб объявил о своей отставке в понедельник вечером. Вместе с ним руководящие посты в ВКП покинули еще несколько человек.





