Президент отправился с рабочим визитом в Тавушскую область

Президент Армении Серж Саргсян отправился с рабочим визитом в Тавушскую область, город Дилижан, где присутствовал на церемонии открытия пивного завода «Дилижан».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян в сопровождении министра экономики, руководства завода и гостей совершил экскурсию по цехам нового завода, ознакомился с осуществлёнными на принадлежащем компании «А. и Т. Акобяны» пивном заводе «Дилижан» работами, реализованными инвестициями и созданными рабочими местами. Президенту доложили, что общая стоимость инвестиционной программы на заводе производительной мощностью 10 млн литров составила 2,5 млрд драмов. Завод, строительство которого началось в апреле 2013 года и завершилось в сентябре 2017 года, даёт продукцию с 15 августа текущего года.

Государство тоже оказало содействие в реализации этой инвестиционной программы в Тавушской области. По постановлению правительства Армении, в рамках реализуемой компанией программы срок выплаты рассчитываемого по части импортируемого оборудования НДС продлён на срок до трёх лет.

По заверению руководства, в настоящее время завод имеет 90 работников со средней заработной платой 100 тысяч драмов, во время сезонных работ число работников достигнет 120.

Продукцию завода намечается реализовывать как в Армении, так и за рубежом, принимая во внимание, что качественные и вкусовые характеристики пива соответствуют международным критериям. Продукцию нового завода планируют экспортировать в РФ, США, Грузию. В планах развития компании также важное место занимает экспорт безалкогольного пива в Исламскую Республику Иран.

В ходе экскурсии президенту Саргсяну представили также деятельность других предприятий, входящих в состав компании «А. и Т. Акобяны», а также планы дальнейшего развития компании.