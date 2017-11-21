Бако Саакян встретился с Франсуа Рошблуаном

21 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил город Сен-Шамон и встретился с мэром города, представителями местных властей, председателем Круга дружбы между Францией и Арцахом Франсуа Рошблуаном и представителями армянской общины. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Президент Саакян выразил признательность за гостеприимство, отметив, что в создавшейся теплой атмосфере делегация Арцаха чувствует себя как дома.Бако Саакян подчеркнул, что народ Франции - искренний друг армянского народа, и Арцах заинтересован в углублении сотрудничества с Францией, ее административными единицами, городами и общинами.Обращаясь к деятельности Франсуа Рошблуана, Президент Саакян назвал ее образцовым проявлением гуманности, искренней дружбы, принципиальности, преданности общечеловеческим ценностям, высоко оценив его вклад в дело укрепления и расширения отношений между Францией и Арцахом и армяно-французских связей в целом.