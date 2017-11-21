Миллионы автомобилей оказались под угрозой взлома террористами

Современные автомобили с дистанционным управлением могут стать смертоносным оружием в руках хакеров, считают эксперты. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом пишет британская The Times.

По мнению специалистов Нью-Йоркского университета, возможностью взломать машины могут воспользоваться вражеские государства или террористы. Речь идет об автомобилях, выпущенных после 2005 года: большинство из них поддерживают функцию удаленного контроля и часто оказываются уязвимыми для хакерских атак.

«Многие считают главной угрозой ядерные державы, но в действительности любая страна может развернуть масштабную кибератаку и убить миллионы людей, взломав автомобили», — рассказал изданию сотрудник университета Джастин Каппос (Justin Cappos).

По данным The Times, в одной только Великобритании насчитывается около девяти миллионов автомобилей, подключенных к Wi-Fi.