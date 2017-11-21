Погашен новый почтовый блок с двумя марками, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и РФ

21-ого ноября 2017 года в обращение выходит почтовый блок с двумя марками, посвященный теме “25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией". Церемония гашения состоялась в здании Национальной галереи Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в ЗАО “Айпост”.

На одной из почтовых марок с номиналом 280 драм изображен герб Республики Армения, на другой – герб Российской Федерации.

На почтовом блоке представлено здание Министерства иностранных дел Республики Армения и здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Почтовый блок с двумя марками выполнен в цветовой гамме флагов Республики Армения и Российской Федерации.

Почтовый блок с двумя марками отпечатан в типографии “Cartor” вo Франции, тираж почтового блока составляет 20 000 штук. Автором почтового блока является дизайнер ЗАО “Айпост” Давид Довлатян.

Почтовый блок с двумя марками погасили Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Министр иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян, Министр транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Ваан Мартиросян.

Дата выпуска: 21 ноября 2017 г.

Дизайнер: Давид Довлатян

Типография: Cartor, Франция

Размер п. марки: 34,0 x 34,0 мм

Размер п. блока: 90,0 x 70,0 мм

Тираж: 20 000 шт.