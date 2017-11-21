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Сербия останется нейтральной в военном плане, заявил Вучич


Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко подтвердил, что страна останется нейтральной в военном плане, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я недавно заявил на встрече в Брюсселе, что Сербия останется нейтральной в военном плане страной", — сказал Вучич во вторник.

Он также подчеркнул, что в Сербии очень благодарны России, российскому руководству за поставку военных самолетов МиГ-29. "Сербия благодаря этому остается более безопасным государством", — сказал президент.

Глава Сербии также отметил, что Белград не поддерживает антироссийские санкции. "Хочу сделать важное замечание: Сербия не вводила и не будет вводить никаких санкций против российского народа", — отметил Вучич.

 

 



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