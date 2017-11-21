Белорусские парламентарии посетили мемориал в Цицернакаберде

21 ноября заместитель председателя Палаты Представителей НС Республики Беларусь, сопредседатель Межпарламентской комиссии (МК) по сотрудничеству между НС РА и НС РБ Б.Пирштук и члены комиссии в сопровождении вице-спикера НС РА, сопредседателя МК Э.Шармазанова посетили мемориал в Цицернакаберде. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Гости возложили цветы к Вечному огню и почтили молчанием память Св.Мучеников.

Они побывали также в Музее-институте Геноцида армян, ознакомились с экспозицией, внесли запись в Книгу памяти.

“То, что мы увидели и услышали, конечно, не умещается в мозгу нормального человека и трудно представить, как могло произойти такое. Уничтожены мирные и невинные люди, которые желали жить на своей родной земле”, - сказал Б.Пирштук.

Он выразил надежду, что историческая справедливость восторжествует.