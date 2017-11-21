В США за 15 секунд снесли 70-тысячный стадион

Крытый стадион «Джорджия Доум» в Атланте (штат Джоржия, США) был снесен за считанные секунды. Видео было опубликовано на странице Associated Press в Twitter, передает Арменпресс.

Арена использовалась с 1992 года и вмещала в себя 71 250 зрителей. Стадион являлся домашним для команды по американскому футболу «Атланта Фэлконс».

За время использования арена приняла около 1400 спортивных мероприятий, включая баскетбольный турнир на Олимпийских играх 1996 года, которые прошли в Атланте.