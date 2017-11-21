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В Бразилии полицейский застрелил грабителей, держа на руках маленького сына


В аптеке в бразильском городе Кампу-Лимпу-Паулиста полицейский, держа на руках маленького сына, пристрелил двух грабителей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Folha de Sao Paulo.

Как отмечает издание, сержант местной полиции в штатском с женой и ребенком совершал покупки в аптеке, когда в нее ворвались двое мужчин с целью ограбления.

Правоохранитель достал оружие и открыл стрельбу по грабителям, продолжая при этом держать сына в руках. Затем, как показано на кадрах с видеонаблюдения, он побежал передать ребенка жене. Преступники погибли на месте.



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