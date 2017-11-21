Армяно-российский диалог активно развивается: состоялась церемония открытия выставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и РФ

Сегодня в Национальной картинной галерее Армении состоялась церемония открытия историко-документальной выставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией "Армения - Россия: дружба закалённая веками", на которой присутствовал президент Армении Серж Саргсян.



Как передает «Арменпресс», выставку открыли министры иностранных дел РА и РФ Эдвард Налбандян и Сергей Лавров.



В сопровождении министров иностранных дел, других официальных лиц и гостей Президент Республики осмотрел архивные документы и фотографии, представляющие армяно-российское сотрудничество в различных сферах.

Затем в присутствии Президента Саргсяна состоялась церемония гашения почтового блока с двумя марками, посвященных теме "25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией", которую осуществили министры иностранных дел Армении и России и министр связи, транспорта и информационных технологий Армении.

20-21 ноября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил Ереван с официальным визитом. Визит осуществляется в год празднования 25-летия установления российско-армянских дипломатических отношений (3 апреля) и 20-летия «большого» Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (29 августа).

Президенты РА и РФ направили приветствия в связи с открытием выставки.

Приветствие президента РФ Путина зачитал Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.

«Отношения между Москвой и Ереваном успешно развиваются, стороны продвигают совместные инициативы в сфере экономики и энергетики, транспорта и военно-технического сотрудничества, говорится в послании президента РФ Владимира Путина.

Послание зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров по случаю открытия в Ереване во вторник историко-документальной выставки «Россия-Армения: дружба, проверенная временем».

«Важно, что сегодня российско-армянский диалог успешно развивается, наполняется реальными делами и планами на будущее. Обе страны продвигают совместные инициативы в сфере экономики и энергетики, транспорта и военно-технического сотрудничества, наращивают взаимодействие в области культуры, науки и образования, поддерживают друг друга на мировой арене», – говорится в документе.

Глава российского государства также выразил уверенность, что «выставка станет большим событием в жизни двух стран, а представленные материалы продемонстрируют особый доверительный характер двусторонних отношений". "Россия и Армения не просто добрые соседи, нас объединяют общие страницы истории, гордость за подвиги предков, традиции дружбы и взаимопонимания, которыми мы искренне дорожим», – отметил Путин.

Дипломатические отношения между Арменией и РФ установились 3-го апреля 1992 года. После установления дипломатических отношений между обеими странами было подписано более 250 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений, в том числе, 29-го августа 1997 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.Согласно Декларации о союзническом сотрудничестве, принятой 26-го сентября 2000 года и направленной к XXI веку, установлена решимость укрепления дружбы между обоими народами, союзнического сотрудничества по всем направлениям, интенсивного углубления отношений, путем установления мира, стабильности и гарантированной безопасности в регионе и во всем мире.Межгосударственным союзническим армяно-российским отношениям присуща интенсивность взаимных визитов на самом высоком и высоком уровнях.Первый государтвенный визит президента Армении Сержа Саргсяна в РФ состоялся 23-25-го октября 2011 года, в результате чего был подписан ряд межправительственных и межведомственных документов.2-го декабря 2013 года с государтвенным визитом Армению посетил президент РФ В.В.Путин. В ходе визита были обсуждены вопросы развития сотрудничества между обеими странами, перспективы интеграционных процессов в евразийском пространстве для Армении.24-го апреля 2015 года, с целью принять участие в мероприятиях по 100-й годовщине Геноцида армян, Армению посетил президент РФ В.В.Путин.10-го августа 2016 года состоялся рабочий визит президента Армении Сержа Саргсяна в РФ.Столь же динамично развивались и межпарламентские отношения между Арменией и РФ. Дважды в год, по очередности, в Армении и РФ проходят заседания межпарламетской армяно-российской комиссии.2-3-го ноября 2015 года состоялся официальный визит председателя Совфеда Госдумы РФ Валентины Матвиенко в Армению.30-31-го марта 2015 года состоялся рабочий визит председателя Госдумы РФ Сергея Нарышкина в Армению. Он посетил Ереван также в марте 2016 года, для участия в заседании ПА ОДКБ.Официальный визит председателя НС Армении в РФ состоялся6-7-го июля 2014 года.7-го апреля 2016 года состоялся официальный визит председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.Премьер-министры Армении и РФ встречались 13-го апреля 2016 года в Москве, 20-го мая – в Ереване, 16-го ноября – в Москве. 24-25-го октября 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в Ереване принимал участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС.Сотрудничество в военной отрасли направлено на обеспечение безопасности обеих стран и стабильности в Закавказье. На территории Армении расположена 102-я российская военная база.20-22-го января 2016 года в Ереване состоялось 10-е заседание Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.Соглано Договору о статусе пограничных войск РФ, находящихся на территории Армении от 30-го сентября 1992 года, они, совместно с армянскими пограничниками, осуществляют охрану государственной границы Армении с Ираном и Турцией.В 2015 году РФ и Армения ратифицировали соглашение о военном кредите, в рамках которого РФ поставляет Армении вооружения. Стороны планируют ратификацию еще одного соглашения о военном кредите на сумму в 100 млн долларов.РФ является важным внешне-экономическим партнером Армении. В 2015 году 2-сторонний торгово-экономический оборот составил 1 млрд 173 млн долларов, что на 18% меньше, чем в 2014 году.За январь-октябрь 2016 года 2-сторонний торгово-экономический оборот составил 1 млрд 76 млн долларов, что на 13.4% больше того же периода 2015 года.Шри этом, экспорт армянских товаров за это время вырос на 52.8%, достигнув 295 млн долларов, импорт вырос на 8%.РФ является основным инвестором в Армении. С 1991 года капитальные вложения из РФ достигли почти 4 млрд долларов, основные направления инвестиций – энергетика, банковская сфера, горная металлургия, строительство, связ и ИТ-отрасль. В России сегодня проживает самая многочисленная армянская община в мире - около 2,5 миллиона, которая играет роль естественного моста между нашими странами, она является той осью, вокруг которого выстраиваются исторические братские отношения между двумя народами.