Во время съемок в Гане погиб британский оператор Марк Милсом, который снимал, в частности, "Шерлока", "Игру престолов" и другие известные сериалы, передает Арменпресс.

Трагедия произошла в ходе съемок сериала "Земля прощающая" (The Forgiving Earth) - совместного производства Би-би-си и Netflix, посвященного истории военных преступлений.

Подробности произошедшего инцидента пока не сообщаются до подведения итогов расследования. Известно лишь, что оператор погиб в ходе ночных съемок каскадерской сцены с участием автомобилей.

В прошлом Милсом работал над такими фильмами и сериалами, как "Игра престолов", "Вселенная Стивена Хокинга" и "Квант Милосердия" из серии фильмов о Джеймсе Бонде.

Марк Милсом начал свою карьеру в 1990 году ассистентом оператора.Ему было 54 года. У него остались жена и дочь.