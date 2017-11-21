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Гонки беспилотных автомобилей устроили в Южной Корее


Беспилотные машины состязались в гонках на шоу в Южной Корее. Смотрите на видео, как проходили гонки машин без водителей, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В заездах машины без водителей соперничали с автомобилями, которыми управляли автогонщики. Шоу беспилотных автомобилей прошло в городе Панджо впервые.

Посетителям в ходе шоу также показали новинки корейского автопрома, в том числе – беспилотный автобус.



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