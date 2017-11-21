Президент Армении Серж Саргсян принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В начале встречи Президент Республики с удовлетворением подчеркнул, что год 25-летия установления дипломатических отношений между РА и РФ и 20-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи оказался продуктивным с точки зрения укрепления двусторонних отношений.«Сегодня эти отношения характеризуются как подлинно союзнические. Я полностью разделяю это мнение, потому что эти отношения отличаются высоким уровнем политического диалога на всех уровнях, широкой координацией внешнеполитической деятельности, плодотворным сотрудничеством на международных площадках, очень хорошим взаимодействием в экономической, военной, военно-технической, гуманитарной сферах», - сказал Президент Саргсян, подчеркнув в этом плане важность активных взаимных визитов, в рамках которых только за последние несколько месяцев Армению посетили Председатель правительства РФ, министры промышленности, образования, здравоохранения, а в эти дни проходит визит министра иностранных дел.Президент Республики отметил также многочисленные совместно проведённые мероприятия: Армяно-российский межрегиональный форум, Международный форум евразийского партнёрства, Армяно-российский молодёжный форум, проведённое в начале месяца юбилейное 30-ое заседание Межпарламентской комиссии.Отметив, что армяно-российские отношения последовательно развиваются, Президент подчеркнул, что и впредь нужно продолжать работу в направлении развития межгосударственных отношений, укрепления дружбы армянского и российского народов.Министр иностранных дел Лавров выразил благодарность за приём и передал Президенту Сержу Саргсяну теплые приветствия Президента РФ Владимира Путина, с которым Президент Армении на днях официально открыл «Дни Армении в России» выставкой Мартироса Сарьяна. Министр во время встречи представил результаты переговоров с коллегой и обсуждений, состоявшихся в рамках его официального визита.«Мы с Эдуардом Налбандяном, помимо участия вместе с Вами в церемонии открытия выставки, посвящённой 25-летию дипломатических отношений и 20-летию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи провели очень подробные переговоры, выступили перед средствами массовой информации, провели обзор всех направлений нашего союзничества, стратегического партнёрства, о которых Вы ёмко упомянули. Не буду повторяться, потому что действительно нет ни одной сферы человеческой деятельности, где бы Россия и Армения не имели не формальный, а реальный механизм практического взаимодействия. И то, что Вы высоко оцениваете наше сотрудничество во внешнеполитическом диалоге, для нас большая честь. Мы стараемся Ваше доверие и доверие Президента России оправдать», - на встрече с Президентом Республики сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.