Time назвал лучшие гаджеты 2017 года
Американский журнал Time составил рейтинг лучших технических новинок 2017 года.
Список гаджетов возглавила игровая приставка Switch от японской компании Nintendo. "Гибридный" консоль состоит из планшета с 6,2-дюймовым экраном и беспроводных контроллеров Joy-Con. Switch разработана таким образом, что ее можно использовать как в качестве стационарной приставки, так и для "игр на ходу", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
На втором месте рейтинга расположился iPhone X. Составители отмечают, что новинка от Apple достаточно дорогая, а нововведения появились впервые на Android, однако безрамочный дисплей и Face ID (система распознавания лица), как пишет Time, установят новый стандарт для смартфонов в будущем.
Третье место в рейтинге лучших технических новинок 2017 года занял ноутбук Microsoft Surface Laptop. Составители списка высоко оценили внешний дизайн гаджета, а также способность переносного компьютера долго хранить заряд.
В пятерку лучших гаджетов, по версии Time, также вошли квадрокоптер DJI Spark и флагманский смартфон Samsung Galaxy S8.