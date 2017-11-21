Умерла американская актриса и певица Делла Риз

Американская актриса и певица в жанрах госпел и джаз Делла Риз умерла в США на 87 году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление ее близких.

По его информации, в воскресенье актриса "ушла из жизни, окруженная любовью, в своем доме в штате Калифорния".

Вокальная карьера Риз начала зарождаться, когда ей было всего шесть лет. Тогда она пела в местной церкви, в 1940-х основала собственную группу Meditation Singers, в 1953 году подписала контракт с компанией Jubilee Records, в сотрудничестве с которой выпустила шесть альбомов, преимущественно состоящих уже из классических джазовых композиций.

Делла Риз стала национальной любимицей в 1957 году после выхода ее хита And That Reminds Me. Однако ее визитной карточкой считается песня Don't You Know?, выпущенная двумя годами позже.

Телевизионная карьера Риз началась в конце 1960-х. Самой знаменитой стала роль Тесс в сериале "Прикосновение ангела", выходившем с 1994 по 2003 годы. В последние годы актрису преследовали проблемы со здоровьем, в том числе диабет, и в 2014 году она оставила исполнительскую деятельность.