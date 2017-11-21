Переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания: Эдвард Налбандян об итогах встречи с Лавровым

Сегодня, 21-го ноября, состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова, на которой были обсуждены также вопросы сотрудничества в ООН, ОБСЕ, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и пр. Как передает «Арменпресс», об этом во время последовавшей совместной пресс-конференции заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил с речью, которую мы приводим полностью.

Выступление министра иностранных дел Армении в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России

«Дорогие друзья,

Как вы знаете, мы очень часто встречаемся с Сергеем Викторовичем как в Ереване, в Москве, так и на различных международных площадках.

Сегодня я рад вновь приветствовать в Армении моего коллегу и друга, Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова.

Официальный визит Министра иностранных дел России глубоко символичен. В этом году мы отмечаем ряд важных, значимых для нас дат. В апреле исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений, а в августе мы отметили 20-летие Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией.

Первое в ряду мероприятий, которые были в течение года посвящены этим юбилейным датам, было организовано в феврале месяце, когда мы с Сергеем Викторовичем открыли в Москве выставку архивных документов.

Тогда, в ходе моего официального визита, мы согласовали также проведение целого ряда мероприятий, посвященных этим датам. Рад, что все эти договоренности успешно реализуются. Сегодня в Национальной галерее Армении открывается масштабная историко-документальная выставка «Армения-Россия: дружба, проверенная веками».

В ходе сегодняшних переговоров мы обсудили практически весь спектр наших двусторонних отношений.

Подробно остановились на ходе выполнения высоких политических договоренностей, достигнутых по итогам состоявшихся в этом году трёх встреч президентов Армении и России в двустороннем формате. Главы наших государств в текущем году несколько раз встречались также в рамках саммитов, организованных по линии ОДКБ, ЕАЭС и СНГ.

Дополнительный импульс нашему двустороннему сотрудничеству придали состоявшиеся перекрёстные официальные визиты глав парламентов и правительств наших стран.

Мы с моим коллегой с удовлетворением констатировали активизацию взаимодействия в экономической сфере, рост двустороннего товарооборота, более плотное вовлечение в эти процессы регионов наших стран.

У нас насыщенные гуманитарные связи. В прошлом году с успехом прошли Дни России в Армении. Буквально на днях главы государств в Третьяковской галерее дали старт Дням культуры Армении в России.

Обстоятельно рассмотрели ход выполнения договоренностей о координации наших действий в рамках ООН, ОБСЕ, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и на других многосторонних международных площадках.

В ходе встречи обсудили ряд вопросов региональной и международной повестки, вопросы безопасности в нашем регионе.

Особое внимание было уделено нагорно-карабахскому урегулированию, усилиям Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на реализацию договоренностей, достигнутых на состоявшихся в 2016-2017 годах в Вене, в Санкт-Петербурге и в Женеве саммитах по нагорно-карабахской проблеме, направленных на недопущение эскалации ситуации, соблюдение трехсторонних соглашений о прекращении огня, принятие дополнительных мер по снижению напряженности в зоне конфликта и интенсификацию переговорного процесса.

Наши переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания, что и естественно для стран-союзников.

Благодарю за внимание и передаю слово Сергею Викторовичу Лаврову».