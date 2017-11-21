Отношения между Арменией и РФ приобрели подлинно союзнический характер и характер стратегического партнерства: Сергей Лавров

Сегодня, 21-го ноября, состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова, на которой были обсуждены также вопросы сотрудничества в ООН, ОБСЕ, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и пр. Как передает «Арменпресс», министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с речью, которую мы приводим полностью.

Выступление министра иностранных дел России в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Армении

«Уважаемый Эдвард Агванович,

Уважаемые дамы и господа,

Прежде всего хотел бы выразить признательность нашим армянским друзьям за радушие, гостеприимство и прекрасную организацию работы.

В этом году мы встречаемся уже не первый раз. Мы принимали в Москве с официальным визитом Эдварда Агвановича и его делегацию. Наши две поездки друг к другу, которые носят официальный характер, посвящены 25-летию установления дипломатических отношений и 20-летию подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Мы констатировали, что за прошедшее время наши отношения приобрели подлинно союзнический характер и характер стратегического партнерства.

Сегодня мы рассмотрели ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты в рамках трех встреч наших президентов в текущем году, включая их последнюю встречу 15 ноября в Москве, когда Президент Республики Армения С.А.Саргсян прибыл для участия в Днях культуры Республики Армения в Российской Федерации.

Мы констатировали успешное движение по пути наращивания торгово-экономических связей. За восемь месяцев этого года объем товарооборота возрос примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Россия устойчиво удерживает первое место по капиталовложениям в экономику Армении. Сейчас здесь функционирует порядка 2 тыс. совместных предприятий, работают такие наши крупные структуры, как ПАО «Газпром», ПАО «Банк ВТБ», ОАО «РЖД», ОАО «ОК РУСАЛ». Рассмотрели реализацию важных инвестиционных проектов, в том числе в топливно-энергетической области, включая продление сроков эксплуатации Армянской АЭС.

Отметили устойчивый процесс развития нашего военно-технического сотрудничества, работает соответствующая Межправительственная комиссия, осуществляются поставки продукции военного назначения, которые необходимы Республике Армения.

У нас очень тесные культурно-гуманитарные, научно-технические и образовательные связи. Мы уже упоминали о Днях культуры Армении в Москве, а также о Днях Республики Армения в Санкт-Петербурге (6-8 сентября).

Большое значение придаем деятельности Российско-Армянского (Славянского) университета в Ереване, филиалов российских вузов, включая МГУ им. М.В.Ломоносова. Договорились продолжать очень хорошую практику обучения армянских студентов в ведущих образовательных центрах Российской Федерации, включая, конечно же, МГИМО(У) и Дипломатическую академию при МИД России.

Ереван – в числе ключевых партнеров России на пространстве СНГ. Представители Армении на данном этапе возглавляют Коллегию Евразийской экономической комиссии и Секретариат ОДКБ. Мы рассмотрели ход выполнения Межправительственного соглашения об оказании Россией технического и финансового содействия Армении в адаптации к условиям ЕАЭС. Позитивно оцениваем наше сотрудничество по линии ОДКБ.

У нас практически совпадающие позиции по всем вопросам повестки дня международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, СЕ, ОЧЭС. Обсудили также отношения каждой из наших стран с Евросоюзом, Североатлантическим альянсом в ситуации, когда, к сожалению, некоторые члены этих структур поражены вирусом «паталогической русофобии».

Конечно же, обсуждали перспективы нагорно-карабахского урегулирования. Мы ознакомили наших армянских друзей с беседами на эту тему, которые наша делегация провела позавчера в Баку. Как сопредседатели Минской группы ОБСЕ вместе с нашими американскими и французскими партнерами будем продолжать оказывать содействие в создании условий, которые позволили бы урегулировать эту проблему между соответствующими сторонами.

Мы очень признательны нашим армянским друзьям за сегодняшнюю продуктивную работу. Рассчитываем, что все, о чем мы сегодня говорили, будет вкладом в копилку наших союзнических отношений».