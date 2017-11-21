Несмотря на неконструктивную позицию Азербайджана, переговоры, безусловно, надо продолжать: Эдвард Налбандян

Сегодня, 21-го ноября, состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова, на которой были обсуждены перспективы урегулирования карабахского конфликта.

Армения настроена на конструктивные встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом во время последовавшей совместной пресс-конференции заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«Основные принципы урегулирования на столе, есть рабочие документы. Мы очень долго вели переговоры по принципам урегулирования конфликта, а Азербайджан утверждает, что вести переговоры по принципам урегулирования конфликта не стоит. И, несмотря на эту, мягко сказать, неконструктивную позицию Азербайджана, переговоры, безусловно, надо продолжать, поскольку альтернативы переговорам нет»,- заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.