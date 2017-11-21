По положению на 13:00 21-го ноября все дороги в Армении открыты. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, с раннего утра 22-го ноября Армения окажется в зоне воздействия мощного циклона. В областях Ширак, Гегаркуник, Арагацотн, Котайк, Лори, Тавуш, Вайоц Дзор и горных областях Сюника ожидаются осадки, в виде снега, в долинах – мокрого снега. Ветер западный с порывами до 3-8 м/с, 21-го и 22-го в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, 22-го в горных районах-метель и низкая горизонтальная видимость.

С 22-23 ноября температура воздуха понизится на 10-15 градусов.

Всех водителей призывают ездить только с зимними шинами. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирских и грузовых автомобилей.