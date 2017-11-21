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На проспекте Баграмяна взорвался автомобиль: жертв и раненых нет


На проспекте Баграмяна взорвался и сгорел автомобиль марки Mersedez Benz, Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МЧС Армении Нана Гндоян. По ее словам, по предварительной версии, взрыв произошел по причине протечки топлива.

 «Перед этим автомобилем стоял автомобиль марки Nissan March, огонь перекинулся на него, однако у  автомобиля марки Nissan March сгорел только бензобак»,- сообщает пресс-секретарь МЧС Армении Нана Гндоян. По ее словам, жертв и раненых нет, назначены экспертизы для выяснения причин взрыва.

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