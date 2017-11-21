Азербайджан всячески пытается отступить от достигнутых договоренностей: министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян

Сегодня, 21-го ноября, состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова, на которой были обсуждены перспективы урегулирования карабахского конфликта.

Армения никогда не отходила от достигнутых договоренностей по вопросу мирного урегулирования карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом во время последовавшей совместной пресс-конференции заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. "Мы настроены вместе с Россией, со странами-сопредседателями продолжать усилия, направленные на исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы", — сказал он.



На вопрос журналиста о том, что ранее в прессе говорилось, что министр иностранных дел Азербайджана Мамедьяров заявил, что они склонны к скорейшему урегулированию конфликта, и, если того же желает Армения – то в чем проблема, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сказал:

«Проблема в том, чтобы не расходились дела со словами. Напомню несколько примеров. Перед известной встречей в Казани главы МИД Армении, Азербайджана и России провели 3-4 встречи, чтобы согласовать текст об основных принципах, которые потом должны были представить президентам. Буквально за 10 дней до саммита были получены текст и сопроводительное письмо российского министра о том, что изменений, как мы и договорились, в текст не будет вноситься. Однако, как об этом неоднократно сообщалось, азербайджанская сторона представила 10, а то и 12 изменений, то есть сделала шаг назад от договоренностей. И это не впервые. До Казани подобное было в Сочи, в Астрахани, Санкт-Петербурге.

Не буду дальше уходить в глубь истории. Чтобы не касаться всех встреч и саммитов, я напомню: в Вене и Санкт-Петербурге мы договорились о чем-то. Азербайджан вновь сделал шаг назад. После венской встречи в Баку завили, что ни о чем не договорились или же сопредседатели – а это были министры – не так поняли. Венские и петербургские договоренности касались создания механизмов расследования инцидентов и увеличения потенциала команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и пр. Много раз после этого страна, председательствующая в ОБСЕ, связывалась с азербайджанской стороной на довольно высоком уровне, и они каждый раз заявляли: нет проблем, мы согласимся с финансированием расширения команды Каспршика. И 4 раза блокировали», – сказал Эдвард Налбандян.

Что касается трех принципов, как основы урегулирования карабахской проблемы, то, как отметил министр Налбандян, под заявлением СМИД ОБСЕ есть и подпись Азербайджана. Однако сейчас в Баку всеми правдами и неправдами не хотят упоминать эти три принципа.

«Мы договаривались о прекращении огня: подписаны соглашения от 1994-95 гг. о прекращении огня. И что же? Азербайджанцы всеми правдами и неправдами пытаются отойти от этих договоренностей. Конечно, хорошо бы, если бы слова соответствовали делам», –сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.