Президент Ирана заявил об уничтожении ИГ в Сирии

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии. Соответствующие высказывания иранского лидера опубликованы во вторник на сайте президентской администрации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я благодарю всех воинов ислама, наших дипломатов, правительство, нацию, духовного лидера, вооруженные силы и народы Ирака и Сирии за их усилия, чтобы положить конец группировке, которая не принесла ничего кроме зла и страданий. Большая часть работы была проделана армиями и народами Сирии, Ирака и Ливана, а мы оказали им помощь в качестве нашего религиозного, исламского долга", - сказал Роухани.

Иранский президент добавил, что "ИГ - это террористическая группировка, которую кормили и вооружали главные мировые державы и некоторые реакционно настроенные страны региона".

Ранее один из руководителей иранского Корпуса "стражей исламской революции" генерал Касем Сулемайни в обращении к аятолле Али Хаменеи также поздравил духовного лидера с "разгромом ИГ в Ираке и Сирии".





