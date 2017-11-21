В Армении началась подготовка военных кинологов ЮВО

Военные кинологи принимают участие в сборах, начавшихся сегодня в российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в преддверии сборов был проведен адаптивный тренировочный вводный курс к холодным условиям высокогорной местности на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

Сборы проводятся на специализированном тренировочном комплексе подготовки сторожевых собак, оборудованном 20 препятствиями в питомнике Гюмрийского военного гарнизона, где содержатся собаки. На ежедневных занятиях кинологи с собаками выполняют служебные команды с исполнением элементов несения караульной службы по задержанию и конвоированию нарушителей.

С целью профилактики болезней питомцев к различным вирусным заболеваниям военные ветеринары соединения проводят комбинированную вакцинацию служебных собак от различных видов заболеваний.

В сборах принимают участие около 50 военнослужащих и более 30 собак различных пород, в том числе ротвейлеры, терьеры, кавказские и немецкие овчарки.