Армения – один из самых конструктивных партнеров: директор БДИПЧ/ОБСЕ

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян принял сегодня, 21 ноября, находящуюся с официальным визитом в Ереване директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян высоко оценил нынешний уровень сотрудничества между Арменией и БДИПЧ/ОБСЕ, назвав взаимодействие эффективным. Он указал, что Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир прибыла в Армению в очень важный период, когда после конституционных реформ Республика Армения пытается обеспечить плавный переход к парламентской модели государственного управления.

В данном контексте министр юстиции Армении Давид Арутюнян отметил важность поступающих от БДИПЧ/ОБСЕ предложений, направленных на улучшение ряда конституционных законопроектов.

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир поблагодарила за прием, подчеркнув, что Армения – один из самых конструктивных партнеров. Она выразила готовность по продолжению существующего тесного сотрудничества.

В ходе встречи собеседники обсудили также вопросы по повышению эффективности сотрудничества.