Актеры Кеннет Брана и Анна Фрил стали лауреатами премии Emmy 2017 года

Британские актеры Кеннет Брана и Анна Фрил вошли в число обладателей международной премии Академии телевизионных наук и искусств Emmy 2017 года. Церемония награждения лауреатов состоялась в понедельник в Нью-Йорке, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Брана был назван лучшим актером за роль в сериале "Валландер", а Фрил была удостоена награды за работу в сериале "Марчелла".

Как лучший документальный проект был отмечен сериал британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си EXODUS: Our Journey to Europe, который рассказывает историю беженцев, направляющихся в Европу. Лучшим драматическим сериалом был назван норвежский Mammon II.

Премией также были отмечены телевизионные проекты производства Канады, США, Бельгии, Германии, Турции и Франции.



