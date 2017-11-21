В Армении завершилась подготовка объектов военной базы ЮВО к зимнему периоду обучения

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении завершилась подготовка военных объектов учебно-материальной базы (УМБ) к новому учебному периоду обучения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение месяца были проведены мероприятия по ремонту и восстановлению переносной учебно-материальной базы в подразделениях, учебных классах, казармах, на полигонах «Камхуд», «Алагяз» и в палаточных лагерях.

За подготовительный период на территории военных городков выполнено более 500 мероприятий и задач по подготовке танковых и директрис для БМП, тактических полей, войсковых стрельбищ, танкодромов и автодромов. В том числе будет проложено более 5 км. кабеля, восстановлено более 2 тыс. мишеней, обслужено более 200 подъемников, покрашено более 3 тыс. специальных объектов, тренажеров и комплексов УМБ.

К началу зимнего периода обучения, на полигонах заменено порядка 100 палаток для проживания военнослужащих, заготовлено твердое топливо, оборудовано более 50 мест обогрева, выдачи дополнительного пайка, сушки вещей и обмундирования личного состава. В каждом военном городке оборудованы классы тактико-специальной подготовки для обучения ведения тактических действий с применением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров.

Всего к мероприятиям по подготовке учебно-материальной базы в российском соединении в Закавказье было привлечено более 300 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.