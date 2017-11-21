Российский космонавт опубликовал сделанные из космоса снимки озера Севан

Российский космонавт, герой России опубликовал на своей странице в Facebook сделанные из космоса снимки Армении. Как передает «Арменпресс», на этот раз он опубликовал снимки озера Севан.

«Озеро Севан является самым большим водным пространством в Армении и в кавказском регионе, а в Евразии оно является самым высоким и большим пресноводным водоемом. Озеро расположено в Гегаркунике, на высоте 1900 м над уровнем моря»,- пишет он.