Российский космонавт опубликовал сделанные из космоса снимки озера Севан
Российский космонавт, герой России опубликовал на своей странице в Facebook сделанные из космоса снимки Армении. Как передает «Арменпресс», на этот раз он опубликовал снимки озера Севан.
«Озеро Севан является самым большим водным пространством в Армении и в кавказском регионе, а в Евразии оно является самым высоким и большим пресноводным водоемом. Озеро расположено в Гегаркунике, на высоте 1900 м над уровнем моря»,- пишет он.
Ранее он опубликовал снимки Еревана, сделанные из космоса. «Ереван не похож на другие столицы – люди здесь никуда не торопятся, город двигается в своем размеренном темпе. А Каскад, один из символов Еревана, известен далеко за его пределами. Кстати, пользуясь случаем, передаю космический привет друзьям в российском посольстве в Армении», - написал Рязанский.