РФ продолжит оказывать содействие по вопросам создания условий для продолжения процесса урегулирования карабахского конфликта: Лавров
11:52, 21 Ноябрь, 2017
Сегодня, 21-го ноября, состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова, на которой были обсуждены перспективы урегулирования карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом во время последовавшей совместной пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы ознакомили армянских друзей с содержанием переговоров, которые наша делегация провела 2 дня назад в Баку»,-сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он добавил, что РФ, в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, вместе с США и Францией продолжит оказывать содействие по вопросам создания условий для продолжения процесса урегулирования карабахского конфликта.
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Налбандяна и Сергея Лаврова: Прямой эфир
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