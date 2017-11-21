РФ продолжит оказывать содействие по вопросам создания условий для продолжения процесса урегулирования карабахского конфликта: Лавров

Сегодня, 21-го ноября, состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова, на которой были обсуждены перспективы урегулирования карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом во время последовавшей совместной пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы ознакомили армянских друзей с содержанием переговоров, которые наша делегация провела 2 дня назад в Баку»,-сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он добавил, что РФ, в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, вместе с США и Францией продолжит оказывать содействие по вопросам создания условий для продолжения процесса урегулирования карабахского конфликта.