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Афинское метро не работает из-за забастовки


Сотрудники афинского метро во вторник проводят забастовку, из-за этого ожидаются пробки на дорогах и проблемы с перевозкой пассажиров на наземном общественном транспорте, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Профсоюз трудящихся метро SELMA объявил 24-часовую забастовку в знак протеста против передачи метро в "суперфонд" приватизации, трудящиеся требуют встречи с министром финансов Греции Эвклидом Цакалотосом. Профсоюз заявил, что минфин требует от общественного транспорта поиска путей повышения доходов, а это означает, что "во время сурового экономического кризиса и нищеты значительной части населения" не смогут воспользоваться бесплатно общественным транспортом безработные, будут отменены сниженные тарифы на билеты для нуждающихся.

В заявлении профсоюза говорится также, что руководитель "суперфонда" обещает продать убыточные государственные предприятия "полностью или по частям".

Трудящиеся заявили, что не позволят превратить метро в источник прибылей и объявили забастовку против приватизации метро и другого общественного транспорта.



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