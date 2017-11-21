Опрос: большинство граждан ФРГ выступает за новые выборы в Бундестаг

Большинство граждан ФРГ, обладающих правом голоса, выступает за проведение новых выборов в Бундестаг (парламент ФРГ) после провалов зондирующих переговоров о правящей коалиции с участием консервативного блока Христианско-демократический союз/ Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), Свободной демократической партии (СвДП) и "зеленых". Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного социнститутом Forsa по заказу телеканалов NTV и RTL, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно данным исследования, 45% респондентов высказались за проведение перевыборов. 27% участников опроса хотели бы формирования в ФРГ так называемой большой коалиции с участием блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), 24% считают необходимым создание правительства меньшинства.

Опрос показал, что, если дело дойдет до новых выборов, соотношение сил по их итогам значительно не изменится. Консерваторы получили бы 31% голосов (33% на выборах в Бундестаг 24 сентября), СДПГ - 21% (20,5%), СвДП - 10% (10,7%), зеленые - 12% (8,9%), Левая партия - 9% (9,2%) и "Альтернатива для Германии" - 12% (12,6%). При этом большинство респондентов (53%) не согласны с решением свободных демократов выйти из переговоров о коалиции. 43% заявили о понимании их шага.

Большинство граждан ФРГ предпочли бы снова видеть на посту канцлера Ангелу Меркель (49%).

В исследовании принимали более 1,7 тыс. немцев, обладающих правом голоса.