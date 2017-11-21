В Техасе разбился учебный самолет ВВС США

Учебно-тренировочный самолет T-38 Talon разбился в понедельник в американском штате Техас, один пилот погиб, другой пострадал и был госпитализирован. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении базы ВВС США в городе Дель-Рио.

Авиакатастрофа произошла примерно в 16:00 по местному времени (около 01:00 вторника мск) в 22 км к северо-западу от базы, недалеко от города Сан-Антонио, который находится вблизи границы с Мексикой. На месте инцидента работают сотрудники чрезвычайных служб и представители базы. Что стало причиной произошедшего, пока не сообщается.

Двухместные сверхзвуковые самолеты T-38 Talon широко используются американскими военными для проведения тренировок. В распоряжении ВВС США, как сообщается на их официальном сайте, находятся более 500 таких машин. Стоимость одного самолета этого типа по современным оценкам может составлять около $6 млн.