Sky: Мэй удалось добиться согласия кабмина на двукратное увеличение счета за Brexit

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, похоже, удалось добиться согласия членов своего кабмина, включая и сторонников жесткого Brexit, на двукратное увеличение выплат Брюсселю за неисполнение Соединенным Королевством своих обязательств перед ЕС из-за выхода страны из объединения. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в эфире телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

Согласно информации телеканала, по итогам встречи членов Комитета кабмина по выходу из ЕС и торговле, состоявшейся вечером в понедельник в премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10, главе правительства, судя по всему, удалось заручиться согласием двух министров-евроскептиков на удвоение счета за Brexit с £20 до £40 млрд (с €22,5 до €45 млрд). Однако, утверждается, что эти двое членов правительства - глава МИД Борис Джонсон и министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув - согласились с таким раскладом, лишь выдвинув со своей стороны встречные условия. Они предусматривают получение ответа от Брюсселя на вопрос о том, что Великобритания получит взамен от ЕС на предоставление в бюджет сообщества столь огромной суммы.