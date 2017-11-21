Меркель высказалась за проведение новых выборов в бундестаг
Канцлер Федеральной республики Германия Ангела Меркель высказалась за проведение новых выборов в бундестаг. Об этом она заявила в интервью телеканалу ARD, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Свободная демократическая партия Германии вышла из продолжавшихся в течение нескольких недель переговоров об образовании коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). Помимо этого, лидеры партии "Альтернатива для Германии" призвали Меркель уйти в отставку.
Глава кабинета отметила, что скептически относится к варианту правительства меньшинства и предпочла бы ему новые выборы.
"С моей точки зрения, новые выборы были бы наилучшим решением", — заявила она.
Кроме того, канцлер ФРГ отвергла призывы об уходе в отставку.