В свободных экономических зонах «Альянс» и «Меридиан» действуют 17 компаний

В пока еще 2 армянских свободных экономических зонах «Альянс» и «Меридиан» действуют 17 компаний, 10 из них – в свободной экономической зоне «Альянс».

В этих компаниях работают американские, российские, арабские капиталы, есть и компании, основанные сирийскими и стамбульскими армянами. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал начальник управления привлечения и координации инвестиций Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении Ваагн Лалаян.

«По предварительным данным на 2017-й год, в свободной экономической зоне «Меридиан» сделано инвестиций на 7 млн долларов, открыто 74 новых рабочих места. В свободной экономической зоне «Альянс» сделано инвестиций на 4 млн долларов, открыто 20 новых рабочих мест»,- сказал начальник управления привлечения и координации инвестиций Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении Ваагн Лалаян.

По его словам, эти компании, в основном, занимаются экспортом, поскольку при этом они имеют определенные льготы.

«Для компаний, работающих в свободных экономических зонах, выгоднее заниматься экспортом, поскольку при этом они имеют определенные льготы, что выгоднее продаж на территории Армении. Если продукция получается из импортного сырья, то при продажах готовой продукции на территории Армении нужно делать растаможку сырья, чего не требуется при экспорте в третьи страны»,- сказал начальник управления привлечения и координации инвестиций Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении Ваагн Лалаян.

По его словам, по данным на конец 2016-го года, общий объем экспорта для 2 свободных экономических зон составил около 10 млн долларов, что равно примерно 0.6% общего экспорта Армении. «Показатель невелик, однако, надо учесть, что компании только начали работать. В основном, они были созданы в 2016-м году»,- сказал Лалаян.

По его словам, есть компании, которые продлевают сроки своей деятельности, одна из компаний расширяется. Если первые заявители заключали контракты на 3 года деятельности, то сейчас уже делают это на срок от 5 лет.

«Это показывает, что первые заявители хотели разобраться в ситуации, а сейчас уже есть желание работать дольше»,- сказал начальник управления привлечения и координации инвестиций Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении Ваагн Лалаян.

По его словам, одна из компаний в свободной экономической зоне «Меридиан» сделала заявку на сотрудничество до конца действия срока свободной экономической зоны – на 10 лет, на данный момент.

На вопрос, есть ли компании, прекратившие деятельность в свободной экономической зоне и по каким причинам, он ответил: «По сей день были 2 такие компании: одна прекратила дееятельность по причине нецелесообразности, с учетом фактора растаможки сырья для продаж на территории Армении, вторая – по причине банкротства партнера в РФ. Одна компания не продолжила работу по окончании срока контракта».