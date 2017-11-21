Путин: военная операция в Сирии завершается, нужно перейти к политическим процессам

Президенты РФ и Сирии Владимир Путин и Башар Асад на встрече в понедельник вечером согласились в том, что военная операция в Сирии близка к завершению и теперь нужно перейти к политическим процессам. Стенограмма встречи лидеров опубликована на сайте Кремля.

"Думаю, проблема терроризма имеет глобальный характер. До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается", - сказал Путин. "Думаю, теперь самое главное, конечно, перейти к политическим процессам, и с удовлетворением отмечаю Вашу готовность работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования", - добавил президент РФ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее", - отметил Асад. "Надо признать, что эта операция позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии", - добавил президент САР.

Асад также заявил, что рассчитывает на поддержку России в вопросе политического урегулирования в Сирии.

"Мы рассчитываем на поддержку России в том, чтобы обеспечить невмешательство внешних игроков в политический процесс и чтобы с внешней стороны оказывалась лишь поддержка процессу, который будут вести сами сирийцы", - сказал он. "Мы не хотим оглядываться назад. Всех, кто действительно заинтересован в политическом урегулировании, мы приветствуем, мы готовы вести с ними диалог", - добавил Асад.

Президент РФ Владимир Путин 20 ноября провел в Сочи переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом. Российский лидер также представил Асада руководству Минобороны и Генштаба ВС РФ, присутствующему в Сочи на очередной серии оборонных совещаний, сообщила пресс-служба Кремля.





