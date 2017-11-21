Бако Саакян принял участие в мероприятии по случаю старта Дней Арцаха во Франции

20 ноября в Париже Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественном мероприятии, организованном по случаю старта Дней Арцаха во Франции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

На мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения во Франции, представители местной армянской общины, общественных и политических кругов Франции.В своем слове Президент Саакян отметил, что Дни Арцаха в Европе проводятся впервые и поэтому ответственность и ожидания высоки."Мы уверены, что все намеченные в программе мероприятия будут проведены на должном уровне. Уверены, потому что у нас патриотичные соотечественники и преданные друзья, которые своим участием помогут успешно осуществить все инициативы", - подчеркнул в своем слове Президент Республики Арцах.Бако Саакян выразил надежду, что организация Дней Арцаха во Франции внесет важную лепту в дело расширения сотрудничества Арцаха с Францией, представляя французской и европейской общественности страну, ее историю, культуру, экономику и другие сферы. При этом глава государства отметил, что в основе всех достижений арцахцев лежит крепкое триединство Армения-Арцах-Диаспора.В ходе мероприятия Президент Саакян вручил медаль "Благодарность" Чрезвычайному и Полномочному послу Республики Армения во Франции Вигену Читечяну, высоко оценив его многолетнее постоянное содействие Арцаху и участие в деле осуществления разных программ в республике.